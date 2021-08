L’episodio è accaduto lo scorso 30 luglio, ma la notizia si è diffusa solo nelle ultime ore. Kim Scott, ex moglie del famosissimo rapper statunitense Eminem, ha tentato di togliersi la vita nella sua casa in Michigan. Non sono noti i motivi che hanno portato la donna a tentare di compiere un gesto così estremo. I soccorsi, ad ogni modo, le hanno salvato la vita nonostante lei fosse restìa a collaborare con medici e infermieri.

A divulgare la notizia negli Stati Uniti d’America è stato, come al solito, il noto sito di news TMZ. La notizia si è diffusa solo nelle ultime ore, ma stando a quanto riportato nell’articolo, l’episodio si è verificato alla fine di luglio.

Kim, che non è più legata al rapper ormai da diversi anni, ha tentato di togliersi la vita. Si è procurata dei profondi tagli ai polsi e alle braccia. Dopo l’allarme, lanciato evidentemente da alcuni vicini, i paramedici sono intervenuti nella sua casa in Michigan e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale.

Lì, i dottori l’hanno sottoposta a tutte le cure del caso. Hanno analizzato le sue condizioni fisiche, ma anche e soprattutto quelle psichiche, visto appunto il gesto estremo che aveva deciso di compiere.

In ospedale erano presenti anche gli agenti di Polizia. La donna, evidentemente restìa ed ancora sotto shock, ha reagito con violenza sia contro i paramedici, sia contro i poliziotti.

Dopo essere stata stabilizzata e rimessa per quanto possibile in sesto, la donna è tornata a casa sua.

Il suo ex marito non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Il rapporto tra Kim Scott ed Eminem

Eminem e Kim Scott si erano sposati per la prima volta all’inizio della carriera del cantante. I due hanno dato alla luce anche una bimba, Hailie Jade, prima di divorziare per la prima volta venti anni fa.

Nel 2006 tra i due c’era stato un riavvicinamento ed un secondo matrimonio, questa volta durato soltanto 3 mesi.

Il loro rapporto è stato sempre conflittuale. Eminem stesso aveva scritto e pubblicato due brani, intitolati “Kim” e “Kill you“, nei quali faceva riferimenti alla sua ex in toni molto violenti.