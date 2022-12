"So che ci rivedremo": il commovente messaggio di addio di John Travolta per la collega ma soprattutto per la grande amica Kirstie Alley

Si è diffusa in tutto il mondo, alle prime ore di questa mattina, la notizia della scomparsa di Kirstie Alley. L’attrice aveva 71 anni e sarà ricordata per sempre per il ruolo di Molly in Senti Chi Parla. Nella trilogia era affiancata da John Travolta, che sui suoi profili social ha voluto rendere omaggio e dire addio ad una collega, ma soprattutto, come dice lui, ad una delle persone più speciali che abbia mai conosciuto.

La notizia della scomparsa di Kirstie ha sconvolto milioni di fan di tutto il mondo. Indimenticabile il suo volto e il suo modo di recitare, che l’hanno resa dagli anni 80 in poi una delle attrici più amate.

Tantissimi i film e i telefilm di successo mondiale in cui ha recitato nell’arco della sua carriera, ma un suo ruolo in particolare sarà ricordato per sempre, quello di Mollie nella trilogia di Senti Chi Parla.

Al suo fianco, in quell’esperienza, recitava John Travolta, altro grandissimo attore, con il quale oltre ad un rapporto di lavoro ha instaurato negli anni anche un’amicizia pura e indissolubile.

Travolta, appresa anche lui la tragica notizia di questa mattina, ha voluto rendere onore alla sua amica pubblicando delle bellissime foto sui suoi profili social e accompagnarle con una dedica molto dolce e toccante.

Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti voglio bene Kirstie. So che ci rivedremo.

Tantissimi i commenti e le reazioni al post, tra i quali spuntano alcuni anche da parte di personaggi celebri. Uno su tutti, il commento di Sharon Stone.

La morte di Kirstie Alley

Come detto, la Alley aveva 71 anni. Se ne è andata dopo aver lottato per un breve periodo con un brutto male che alla fine non le ha lasciato scampo.

Ad annunciarlo ci hanno pensato, tramite una lunga e toccante nota diramata sul web, i suoi due figli adottivi, True e Lillie.

La vita dell’attrice ha attraversato diversi momenti bui. Negli anni 80 era caduta nella dipendenza da cocaina, dopo che sua mamma perse la vita in un incidente.

All’inizio del 2000, invece, il divorzio dal marito e la contemporanea decadenza della sua carriera la portarono ad instaurare un rapporto insano con il cibo.

Negli ultimi anni, grazie all’amore della sua famiglia e ad un parziale ritorno sulle scene, aveva ritrovato il suo equilibrio.