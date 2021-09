Kristopher Dixon è morto all’età di 18 anni. Si trovava a Roma con i suoi amici. Purtroppo il giovane è rimasto coinvolto in un grave incidente, mentre si era a bordo del suo motorino. Con lui c’era anche un altro ragazzo di soli 17 anni.

Per cause ancora da accertare dagli inquirenti, i due coetanei si sono scontrati contro un tram. Il violento impatto si è verificato in via Prenestina. Per Kristopher Dixon non c’è stato nulla da fare, il ragazzo di 18 anni è morto lo scorso venerdì. Era originario di Piacenza e frequentava l’ultimo anno di liceo. Si era recato a Roma insieme al suo amico, per andare a trovare alcuni amici conosciuti d’estate.

La notizia della sua morte si è diffusa velocemente sul web. Il ragazzo era il figlio del consigliere comunale del Partito democratico dell’Emilia Romagna, Katia Tarascioni.

Kristopher Dixon e la dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembrerebbe che alla guida del motorino ci fosse proprio il 18enne. Lui e il suo amico si trovano in zona Pigneto, quando si sono scontrati frontalmente con un tram.

Kristopher è morto sul colpo, mentre il suo amico si trova ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. I due ragazzi hanno invaso la corsia del mezzo pubblico, non conoscendo le strade della capitale e il tram non è riuscito ad evitarli.

Come atto dovuto, l’autista del tram è ora indagato per omicidio stradale. Gli inquirenti dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità di tutti i coinvolti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di supporto apparsi sul web, da amici e parenti, dopo la notizia della morte di Kristopher Dixon. Hanno voluto ricordarlo con foto e post per un ultimo saluto.

Un’altra giovane vita ch si è spezzata troppo presto.

