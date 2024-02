Kurt Hamrin, leggenda del calcio europeo, morto all’età di 89 anni

Il calcio europeo è a lutto per la scomparsa di un ex campione che ha fatto la sua storia anche e soprattutto in Italia, con le maglie di Fiorentina, Juventus, Milan e Napoli. Si è spento per sempre e all’età di 89 anni il grande Kurt Hamrin, soprannominato nei suoi anni d’oro “Uccellino”.

Credit: ACF Fiorentina – X

È di questa mattina la notizia della morte di uno dei più grandi protagonisti del calcio europeo degli anni cinquanta e sessanta, l’ex attaccante svedese Kurt Hamrin. Nato in Svezia, a Stoccolma, il 19 novembre del 1934, ha iniziato a giocare a calcio in patria nelle giovanili dell’AIK, club con il quale esordì tra i professionisti nel 1951.

Gli oltre 50 goal in poco più di 60 partite attirarono su di lui le attenzioni della Juventus, club nostrano che per primo lo portò in Italia nel 1956. In bianconero giocò soltanto una stagione, poi andò in prestito al Padova per un’altra stagione e, in fine, venne acquistato nel 1958 dalla Fiorentina.

In Toscana esplose definitivamente e trovò la sua dimensione ideale. Restò con i viola per la bellezza di nove stagioni, diventando una vera e propria bandiera del club e uno dei bomber più prolifici di sempre con oltre 160 gol in poco meno di 300 partite.

Successivamente giocò per due stagioni con il Milan e per altre due con il Napoli, prima di tornare in patria all’IFK Stoccolma, dove ha chiuso la carriera da calciatore nel 1972.

Importantissima anche la sua esperienza con la maglia della Svezia, che guidò nel campionato del mondo casalingo del 1958 fino alla finale, persa contro il Brasile del grande Pelè.

Molto toccante il messaggio di cordoglio pubblicato sulle pagine social della Fiorentina. Ecco le parole del comunicato: