La famosa attrice Jossara Jinaro è morta a 48 anni, a causa di un cancro che non le ha lasciato scampo

Si è spenta lo scorso 27 aprile, la nota attrice di fama internazionale Jossara Jinaro. Ad informare tutti della straziante perdita subita, è stato proprio il marito con un lungo post sui social, in cui ha voluto sottolineare il suo amore per la famiglia, ma anche per il suo lavoro.

In tanti quando sono venuti a conoscenza della triste notizia, hanno voluto scrivere delle parole di affetto per tutti i suoi cari, colpiti dal lutto terribile.

Era molto giovane Jossara Jinaro quando dal Brasile, si è trasferita a Los Angeles, proprio per seguire il suo sogno di diventare un’attrice. Di conseguenza in breve tempo è riuscita a farsi notare per la sua professionalità.

Ha iniziato a lavorare nel 1998. Inizialmente in alcuni programmi, ma subito dopo è riuscita ad ottenere un ruolo nel film Viva Vegas. Tuttavia, è diventata famosa dopo aver ottenuto una parte nella serie E.R – Medici in prima linea.

Interpretava il ruolo di un’infermiera chiamata Andrea Clemente ed in quell’occasione ha avuto anche la possibilità di lavorare con George Clooney. È riuscita anche a far parte della famosa serie televisiva Giudice Amy and Passions. Ha ricevuto anche una nomination ai GLAAD Awards.

Si era sposata con Matt Bogado e dalla loro unione sono nati due bambini, Liam ed Emrys. Tuttavia, in questi ultimi tempi si era allontanata dalle scene, poiché aveva scoperto di essere affetta da un cancro. LA malattia non le ha lasciato scampo e si è spenta mentre era a casa, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Il messaggio del marito di Jossara Jinaro per la sua morte

Con grande dolore, annuncio la morte di mia moglie Jossara Jinaro, il 27 aprile del 2022. Jossara ha combattuto coraggiosamente contro il cancro ed è tornata a casa per essere circondata dalla sua famiglia. Era una moglie incredibile, una madre, un’artista, un’amica. Aveva un’anima bella e gentile e non accettava un no come risposta. Anche negli ultimi istanti della sua vita, stava ancora combattendo.