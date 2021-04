Un tragico decesso ha colpito il mondo dello spettacolo nelle scorse ore. Purtroppo l’attrice di Doctor Who, Amii Lowndes, ha perso la vita a 29 anni, davanti agli occhi dei suoi genitori che non hanno potuto far nulla per salvarla. La madre ora ha deciso di lanciare un disperato appello a tutte le famiglie.

CREDIT: INSTAGRAM

Una perdita tragica ed improvvisa, che ovviamente ha scosso molti dei suoi fan. Purtroppo dopo la sua morte, i medici hanno scoperto che era affetta da una rara condizione.

Stando a ciò che riporta il The Mirror, il famoso quotidiano Inglese, la ragazza era andata a trovare i suoi genitori. Era nella sua abitazione e le sue condizioni sembravano essere molto buone, proprio come sempre.

Tuttavia, ad un certo punto mentre era in giardino, ha avuto un grave attacco epilettico. La madre ed il padre l’hanno vista crollare a terra e nonostante abbiano lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, per lei non c’è stato nulla da fare.

CREDIT: INSTAGRAM

I medici arrivati nella casa, non hanno potuto far altro che dichiarare il suo decesso. Purtroppo il cuore di Amii non ha mai ripreso a battere, nonostante i loro tentativi di rianimazione.

La nota attrice nella sua vita ha avuto due gravi crisi epilettiche, una nel 2018 ed una, pochi giorni prima della sua morte. Ovviamente dopo il primo episodio, si è sottoposta a tutti i controlli del caso e il medico le aveva diagnosticato un problema al cuore. Per questo non ha mai iniziato una cura per l’epilessia.

Lo straziante racconto della mamma di Amii Lowndes

La mamma della ragazza ha deciso di parlare di ciò che hanno vissuto e che stanno vivendo, durante un’intervista. Il suo scopo è proprio quello di lanciare un disperato appello a tutte le famiglie. La donna ha dichiarato:

Nessuno ci aveva avvisato che la sua vita era in pericolo. Volevamo esserne consapevoli, per evitare questa tragica perdita. Nessuno potrà mai ridarci nostra figlia.

CREDIT: INSTAGRAM