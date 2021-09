Tantissimi fan da tutto il mondo sono sconvolti per la prematura e improvvisa scomparsa di Patty Perez. L’attrice aveva 57 anni ed aveva recitato in due dei film della saga di Jackass. La donna soffriva da anni di diabete di tipo1, patologia alla quale si è aggiunta, ultimamente, un’insufficienza renale. Il commovente addio della figlia.

Ci sono film, saghe, attori, che sono stati in grado, a loro tempo, di segnare delle vere e proprie generazioni. Quella dei Jackass, ad esempio, è una saga che ha intrattenuto milioni e milioni di telespettatori dai primi anni 2000 in poi. Lo show, nato dall’idea di Jhonny Knoxville, mostrava le gesta di alcuni stuntman, professionisti e non, mentre si imbattevano in prove piuttosto dolorose. Alla base di tutto, però c’è sempre stata la risata.

Gli attori principali del programma, diventato poi saga cinematografica, sono, a parte Jhonny Knoxville, Bam Margera, Steve-O (famoso per una sua presunta relazione con Elisabetta Canalis), Ryan Dunn, Wee Man e Chris Pontius. Durante lo show, hanno fatto delle comparse anche star mondiali del calibro di Brad Pitt, Kobe Bryant, Britney Spears e molti altri.

Proprio a pochi mesi dall’uscita di “Jackass Forever“, ultimo capitolo della saga, tutto lo staff del programma ha appreso la notizia della morte di una delle attrici che hanno contribuito allo spettacolo con diverse comparsate. Non era tra i protagonisti dello show, ma ha comunque lavorato in ben due capitoli.

Il dolore della figlia di Patty Perez

A perdere la vita è stata Patty Perez, attrice dei film Jackass 2 e Jackass 2.5, usciti rispettivamente nel 2006 e nel 2007. La donna aveva 57 anni e soffriva da tempo di diabete di tipo 1. A questa sua storica patologia, nell’ultimo periodo si era aggiunta un’insufficienza renale.

La figlia Priscilla, legatissima alla madre, ha scritto sui social:

Tutta la nostra gratitudine e il nostro amore per la gentilezza che tutti hanno mostrato nei confronti di mia madre. Nel momento clou della sua vita è stata capace di intrattenere e portare luce e felicità alle persone. Era davvero orgogliosa del lavoro che ha svolto

Nonostante la notorietà, le condizioni economiche della donna, negli ultimi anni, erano pessime. Per questo motivo, la figlia ha aperto una raccolta fondi su GoFoundMe, che è servita a raccogliere il denaro necessario per il funerale e per la sepoltura.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: