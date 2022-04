Una vera e proprio tragedia è quella che è avvenuta lo scorso sabato 27 marzo, in Ohio. L’intera famiglia Michael – Brown, con i loro 3 bambini sono morti dopo un grave incidente stradale. Poche ore prima tutti insieme hanno posato per un servizio fotografico.

Una storia che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. La stessa fotografa ha voluto pubblicare l’accaduto per far capire a tutti il vero significato della vita.

Tutto è iniziato intorno alle 23. Muriel Michael ed il suo compagno Xavier Brown, erano a bordo della loro automobile e con loro ovviamente, c’erano anche i loro 3 bambini, di 9, 7 ed anche un anno.

Stavano tornando a casa mentre si trovavano sulla County Road 14. Quando ad un certo punto è avvenuta la tragedia. Un ragazzo di 21 anni, che non ha rispettato il segnale di Stop, li ha travolti.

L’impatto purtroppo è stato molto violento. Di conseguenza i genitori ed anche uno dei bambini, sono morti praticamente sul colpo. Gli altri 2 invece hanno perso la vita poche ore dopo, mentre si trovavano al Mercy Health St Vincent Medical Center. I traumi riportati dopo l’incidente per loro sono risultati essere fatali.

Rhae Harris è la fotografa che la mattina dello stesso giorno ha fatto un servizio a quelle persone. Di conseguenza è molto provata da ciò che è successo. Ad un quotidiano locale ha raccontato:

Noto sempre cose speciali in ogni cliente e famiglia che viene a lavorare con me. Spesso mi lasciano un’impressione indelebile. Quando ho incontrato questa famiglia mi sono accorta di quanto fossero felici e pieni di gioia.

Muriel invece era così eccitata per il loro matrimonio ed il loro futuro come famiglia. Io ero felice di farne parte. Non avrei mai potuto immaginare cosa sarebbe successo dopo.