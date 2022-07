Sono stati celebrati nella mattinata di ieri, sabato 16 giugno, i funerali del piccolo Andrea Mirabile. I genitori erano dietro la piccola bara bianca e durante la messa, si sono alzati per stare vicino al figlio, che purtroppo è morto davvero troppo presto.

Il sindaco Roberto Lagalla, oltre ad essere presente in chiesa, ha anche chiesto a tutta la comunità di rispettare il lutto cittadino, per questa straziante perdita.

Il piccolo Andrea ha perso la vita a 6 anni, durante una vacanza aspettata e desiderata a Sharm El Sheik. La causa sembra essere una sospetta intossicazione alimentare, ma sono ancora tanti i punti da chiarire.

Antonio Mirabile, il padre, invece è stato dimesso dall’ospedale di Palermo nella serata di venerdì. Infatti era presente all’ultimo saluto al suo bambino. Il parroco Luciano Fricano, nella sua omelia, ha detto:

In tanti ci siamo chiesti guardando questa piccola bara: ‘Ma perché Dio non ne è preso cura?’ In questo momento non troviamo risposte ma sappiamo che Dio è dalla nostra parte. Ci sono eventi che contrastano con la nostra volontà e che possono generare sgomento. Quante cose ci insegna Andrea qui in mezzo a noi, ha risvegliato la solidarietà. Avevamo altri impegni oggi, eppure siamo qui. Andrea ci sta insegnando che essere solidali è più importante di fare altro, riempie il cuore. Stamattina Andrea vi sta facendo una richiesta, di metterlo come sigillo nel cuore. Vi sta chiedendo di portarlo sempre con voi.

Le parole del parroco per i genitori di Andrea Mirabile

Avete un bambino che sta per nascere e dategli tanto amore. Non sentitevi in colpa.

Con queste parole il parroco ha concluso la sua omelia, per dare coraggio a questa coppia che si è trovata a fare i conti con una straziante perdita. Rosaria Manosperti è incinta di 4 mesi ed insieme al marito ed al figlio, volevano fare una semplice vacanza, che si è conclusa in tragedia.

I presenti nel rispetto del dolore di questi genitori, sono rimasti in silenzio. Alla fine del rito, all’uscita del feretro, hanno fatto volare in aria dei palloncini bianchi ed hanno applaudito a lungo le mani per il piccolo Andrea.