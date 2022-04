L’ultimo straziante addio alla piccola Federica Bena, di soli 9 anni, è stato celebrato nel pomeriggio di giovedì 7 aprile, nella chiesa di Trescore. Tanti amici e familiari erano presenti, ma anche i suoi compagni di classe erano nella parrocchia per la loro amichetta.

La tragica scomparsa di questa bambina è stata davvero terribile. L’intera comunità è sconvolta da quanto è successo, visto che nessuno si aspettava di dover vivere una perdita simile.

La tragedia è avvenuta intorno alle 19.30, di martedì 5 aprile. La mamma e il fratello maggiore erano in casa. Per loro era una giornata come tutte le altre.

La piccola Federica era nello scivolo dell’abitazione e stava giocando. La donna ad un certo punto ha sentito un forte rumore e quando è uscita a controllare, ha scoperto cosa era accaduto alla figlia. Il perno del cancello si è rotto e la struttura metallica, le è crollata addosso.

I vicini quando si sono resi conto del drammatico incidente, hanno allertato in fretta i sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti e con la speranza di poterla salvare, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Tuttavia, poco dopo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il pm ha voluto aprire un fascicolo d’indagine, per il reato di omicidio colposo, al momento contro ignoti. Stanno cercando di capire se il perno che ha fatto crollare il cancello, fosse già difettoso.

Il funerale di Federica Bena

Il funerale della bambina è stato celebrato nella chiesa di Trescore e tutti i suoi compagni di classe hanno scelto di andare per un ultimo saluto.

Nei loro messaggi hanno scritto: “Sarai sempre nei nostri cuori!” Il parrocco, invece, alla fine della sua omelia chiedendo a tutti i suoi fedeli di stare vicino ai genitori della piccola, ha detto: “Oggi viviamo il dolore profondo di tutta la comunità!”

Inoltre, gli amichetti di Federica alla fine della messa hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi, in cui c’era scritto il suo nome.