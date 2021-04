“La bambina la volevano consegnata da me”. Il racconto di Piera Maggio dopo 17 anni

“La bambina la volevano consegnata da me”, con queste parole Piera Maggio si sfoga in collegamento durante la trasmissione Chi l’ha visto. Finalmente, dopo 17 lunghi anni, il grido di questa madre è stato ascoltato dall’intero paese.

Credit: Chi l’ha visto

Tutti quelli che hanno rovinato le indagini siano processati. C’è una serie di situazioni. O incompetenze, o anomalie o depistaggi che hanno caratterizzato la non riuscita del ritrovamento di mia figlia sin dall’inizio.

Lo sfogo di Piera Maggio

La mamma della piccola Denise Pipitone ha raccontato alla conduttrice Federica Sciarelli, che lei e l’avvocato Frazzitta sono anni che ripetono queste cose e adesso, il loro grido ha attirato l’attenzione mediatica.

Finalmente dopo 17 anni, sta venendo fuori lo schifo che c’è stato dietro a tutta questa nostra vicenda. Io spero veramente che tutti quelli che vi hanno fatto parte e che hanno rovinato l’indagine, vengano processati uno per uno, vengano messi sotto torchio, così come sono stata io messa sotto torchio, Perché la bambina la volevano consegnata da me. Nonostante io avessi detto da subito com’erano andati i fatti.

Durante l’ultima puntata andata in onda su Rai 3, la conduttrice ha fatto ascoltare al pubblico italiano, le intercettazioni di Anna Corona e Jessica Pulizzi. Madre e figlia erano le principali sospettate, ma durante le indagini sapevano di essere sotto controllo. Perfino quando furono convocate in caserma, erano già al corrente della presenza di una cimice nella stanza.

Credit: Chi l’ha visto

Chi conosce bene la storia, sa che Anna Corona è l’ex moglie di Pietro Pulizzi, il padre biologico di Denise Pipitone. Piera Maggio ha voluto puntualizzare il fatto che lei non ha portato via il marito a nessuno e che quando ha conosciuto quella famiglia, la coppia era già “scoppiata”. Anna Corona non è mai stata una sua amica, ma una semplice conoscenza.

Piera Maggio ha voluto anche fare un’altra rivelazione, che negli anni non è mai venuta fuori, ma che lei ha sempre fatto presente agli inquirenti: