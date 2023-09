Un grave lutto è quello che ha colpito il mondo della musica britannica, purtroppo la cantante 21enne Faye Fantarrow è deceduta a causa di un brutto male. Ad annunciare la triste notizia i suoi familiari, che ora si dicono strazianti e distrutti dal dolore.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i suoi parenti, che ora chiedono solo silenzio e rispetto per il grave lutto che hanno subito. Quando aveva 8 e 13 anni era riuscita a sconfiggere la leucemia per ben 2 volte.

Faye Fantarrow aveva 21 anni e già da diversi mesi stava lottando contro un glioma aggressivo che aveva colpito il suo cervello. I medici lo avevano scoperto lo scorso anno.

Da quel momento per lei sono iniziate tutte le cure del caso, ma che purtroppo per lei non hanno portato ad una guarigione. Le sue condizioni negli ultimi tempi si erano aggravate ed alla fine, è arrivato il suo decesso. I familiari nell’annunciare la triste notizia, in un messaggio hanno scritto:

La nostra famiglia ora è distrutta e desolata. Per tutti noi era la stella luminosa nella notte buia. Era appassionata della vita. Era dotata di un’intelligenza ed una sensibilità fuori dal comune per la sua età. Vi chiediamo silenzio e rispetto in questo momento per noi, molto difficile.

La carriera di Faye Fantarrow

Faye Fantarrow era conosciuta, ma stavano lavorando ad suo album di esordio da circa due anni. Era appassionata di musica sin da quando era bambina, anche se ha dovuto lottare a lungo per la sua vita.

Ha studiato nella scuola Eurythmics Dave Stewart e aveva firmato un contratto discografico due anni fa con l’etichetta Bay Street Records. Il suo insegnante Dave nel parlare della sua perdita ha scritto: