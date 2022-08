La commovente lettera trovata al cimitero di Marcianise

La vicenda che è diventata virale sul web in poche ore, è accaduta a in provincia di Caserta, precisamente nel cimitero di Marcianise. Una donna ha trovato una triste lettera scritta da un’altra donna e destinata al suo papà, morto quando era soltanto una bambina.

Ha voluto scattare una foto, per raccontare la vicenda e far leggere ai suoi amici social quelle parole e poi, l’ha consegnata al custode del cimitero, così che ora possa riconsegnarla alla proprietaria. Probabilmente è volata via dalla tomba di quel papà a seguito di una raffica di vento.

Nell’immagine diventata virale sul web, si legge soltanto la prima parte della lettera. Parole che commuovono e rattristano e nelle quali tantissime persone si sono ritrovate. La vita a volte è ingiusta e ci mette davanti a dolori che non si superano mai. Ecco il contenuto della lettera:

Ciao papà, mi manchi tanto, mi sei sempre mancato tanto, mi sono diplomata e non c’eri, ho preso la patente e non c’eri, mi sono laureata e non c’eri, mi sono sposata e non c’eri. Ho vissuto quasi tutta la mia vita senza di te, ti ho pensato tanto, ti ho odiato perché sei andato via presto, lasciandomi qui a cavarmela da sola, quando ero solo una bambina.

Una bambina che è cresciuta senza il suo papà e che ancora oggi, diventata probabilmente una donna, sente quel vuoto incolmabile.

La lettera è datata 17 giugno 2022 ed è stata trovata, con precisione, nel cappellone nuovo del cimitero di Marcianise. Al momento si trova nelle mani del custode, così che la donna che l’ha scritta, possa tornarne in possesso.

È bello vedere come una persona, oggi, riesca ancora ad esprimersi con una lettera e a continuare a parlare con chi non c’è più. I familiari continueranno a vivere nei nostri cuori, attraverso i ricordi, attraverso le nostre parole.