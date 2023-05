Nella giornata di giovedì 18 maggio, sono stati celebrati i funerali del piccolo Mourad Boulila il bambino di soli 8 anni deceduto in seguito al sinistro. Prima di lui, anche la sorella maggiore Jemila ed il fidanzato di lei Rosario Langella ha perso la vita.

Il dottor Renato Gammaldi, primario dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona non è affatto riuscito a trattenere la commozione per questa perdita così straziante.

In tanti hanno scelto di essere presenti nell’ultimo addio del bambino, che purtroppo ha perso la vita poche ore dopo il funerale della sorella. Il parroco nella sua omelia, aveva pensato di fare una preghiera per lui e la madre.

Tuttavia, per il piccolo Mourad la mattina successiva non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. L’intera famiglia Boulila in seguito a quel sinistro, è andata completamente in pezzi.

Jemila aveva 14 anni ed è deceduta dopo esser stata sbalzata fuori dalla macchina, guidata dal padre. I medici intervenuti sul posto per lei, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Rosario Langella invece, fidanzato della 14enne è deceduto la mattina successiva al sinistro. Aveva 16 anni e le sue condizioni risultavano essere troppo gravi. L’unica che ora sta lottando per la sua vita, è la madre di famiglia.

La commozione del medico per il decesso di Mourad Boulila

Il dottor Renato Gammaldi poche ore dopo la scomparsa del piccolo, in un’intervista con Lira Tv non è riuscito a trattenere la commozione per questa perdita. Su cosa è successo al bambino ha detto:

Abbiamo fatto di tutto per salvare quel piccolo. Era un bambino bellissimo. C’erano lesioni multiple e, nonostante quello che si è provveduto a fare, non si è riusciti a capovolgere la situazione.