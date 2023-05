Nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 maggio, sono stati celebrati i funerali del piccolo Mourad Boulila, il bambino di soli 8 anni deceduto in seguito al grave sinistro. Lui è l’ultimo ad aver perso la vita, dopo la sorella Jemila di 14 anni ed il fidanzato Rosario Langella, di 16 anni.

Sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti in chiesa, anche per mostrare vicinanza ai suoi familiari, colpiti da due strazianti lutti, a pochi giorni di distanza.

Ad officiare il rito, oltre al parroco Don Alessandro Cirillo e con lui, anche il Vescovo Mons. Giudice Giudice, che nella sua omelia, ha voluto dire parole di affetto per i suoi familiari.

Il piccolo Mourad purtroppo è deceduto lo scorso mercoledì 17 maggio, mentre era ricoverato all’ospedale Ruggi. Le sue condizioni erano apparse molto gravi e poche ore dopo il funerale della sorella Jemila, ha esalato l’ultimo respiro.

Dopo l’iter per constatare il suo decesso celebrare, i suoi familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Il feretro bianco in chiesa, era coperto da un grande cuscino di rose.

L’intera comunità era presente in chiesa. Inoltre, all’uscita della bara bianca, hanno scelto di far volare in aria dei palloncini bianchi e celesti. In un grande striscione, i suoi amici hanno fatto fatto scrivere: “Siete tre angeli imbattibili, e tu sei il più piccolo dai la forza a noi e voi!”

Il sinistro in cui il piccolo Mourad Boulila è deceduto

I fatti sono avvenuti intorno alle 19 di domenica 14 maggio. Precisamente lungo l’autostrada A30, nella zona di Mercato San Severino. Jemila con la famiglia viveva nel comune di San Valentino Torio, mentre il fidanzato Rosario a Pagani.

Da ciò che è emerso entrambi erano a bordo della Toyota Yaris, con i genitori di lei. Alla guida c’era il padre che, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del suo veicolo.

Dopo essersi scontrato contro il guard rail, si sono ribaltati. Jemila è stata sbalzata fuori dal veicolo e purtroppo è deceduta sul colpo. Rosario invece, poche ore dopo il suo ricovero in ospedale, il fratellino dopo 2 giorni di agonia. L’unico che non ha riportato conseguenze gravi, è proprio il padre della 14enne. La madre invece, si trova in ospedale, ancora in gravi condizioni.