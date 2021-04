Una domenica, quella appena trascorsa, piena di rimorso e amarezza, soprattutto per chi fa parte della famiglia della Rai. Carmela, collaboratrice e gobbista di molti dei presentatori della prima rete italiana, è venuta a mancare per Covid-19 a soli 52 anni. Il triste annuncio è arrivato in apertura del programma Domenica In, direttamente dalla sua più affezionata assistita, Mara Venier.

Credit foto: Rai

L’amatissima Mara Venier è solita intrattenere i telespettatori di Rai 1 con la sua leggerezza, ma ieri, l’inizio della puntata è stato piano di tristezza e rammarico.

Prima dell’arrivo dei suoi ospiti, Mara ha voluto fare un triste annuncio. Carmela, sua storica collaboratrice da oltre 30 anni e responsabile del gobbo in studio, è morta a soli 52 anni, dopo aver contratto il Coronavirus. In lacrime, la Venier ha detto:

La nostra Carmela è venuta purtroppo a mancare. Non era solo la gobbista di Mara Venier, come in molti hanno detto in questi giorni. Lei era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L’ho avuta con me per 30 anni, l’ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me.

Anche Antonella Clerici ha ricordato Carmela

Credit foto: Rai

Carmela era stata ricoverata il 28 marzo scorso. Le sue condizioni, inizialmente, non sembravano così gravi. Poi, il peggioramento che l’ha portata fino alla tragica morte.

Era una fidata dipendente Rai da tantissimi anni e oltre che di Mara Venier, era collaboratrice anche di molti altri presentatori.

Nei giorni scorsi, un’altra a fare un toccante discorso durante il suo programma, era stata Antonella Clerici. Anche lei, così come chiunque sia entrato in contatto con Carmela in vita, è profondamente addolorata per questa perdita.

Credit foto: Rai

Carmela era sposata con Fabrizio, anche lui dipendente Rai da tantissimi anni. I pensieri e dei fortissimi abbracci virtuali sono andati anche e soprattutto a lui. Anche Fabrizio sta tuttora lottando con il Coronavirus e si spera con tutto il cuore che possa uscirne presto. Insieme, i due hanno dato alla luce tre bellissimi figli, come hanno ricordato entrambe le famose conduttrici.