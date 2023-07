La dedica del cantante Ultimo per Noemi Lonardi, la 16enne morta in un grave incidente in scooter con il fratello

Sono in corso tutte le indagini del caso da parte delle forze dell’ordine per il grave e straziante sinistro in cui Noemi Lonardi ha perso la vita a soli 16 anni. Lo stesso cantante Ultimo ha voluto fare per lei una dedica nel concerto in cui doveva essere presente anche lei.

Gli inquirenti stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, anche se per ora da ciò che è emerso tutto è avvenuto per una fatalità, che non le ha lasciato scampo.

Noemi aveva 16 anni e nel pomeriggio di sabato 15 luglio, era uscita con il fratello ed i loro amici. Dovevano andare nel lago a San Pietro in Cariano, in località Carson, nella provincia di Verona.

I due ragazzi erano in sella al loro scooter e tutti insieme, con i loro amici, volevano trascorrere un pomeriggio all’insegna del relax e della spensieratezza. Quando all’improvviso è avvenuto il dramma.

Il fratello 18enne di Noemi, forse per una distrazione, ha tamponato il motorino di un altro loro amico. La 16enne dopo lo scontro è precipitata a terra, ma la situazione non sembrava essere grave.

Tuttavia, in quei secondi stava procedendo una macchina, che non è riuscita ad evitarla. Di conseguenza, l’ha investita ed all’arrivo dei medici per lei non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La dedica di Ultimo per Noemi Lonardi

Noemi era una campionessa di danza sportiva. Infatti solo pochi giorni fa era riuscita a vincere una gara davvero importante per la sua carriere. Il 18 luglio aveva acquistato dei biglietti per il concerto di Ultimo.

Sarebbe dovuta andare lì con i suoi amici, ma purtroppo tre giorni prima ha trovato il decesso per un grave sinistro. I suoi amici sui social hanno fatto un appello al cantante e con loro anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Ultimo nel suo concerto di San Siro ha deciso di accogliere questa richiesta. Nella sua dedica per lei ha detto: “Doveva essere qui!” Così ha invitato tutto il pubblico ad abbracciarsi per Noemi ed a cantare tutti insieme “Piccola Stella”.