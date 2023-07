Si chiamava Noemi Lonardi la 16enne che nel pomeriggio di sabato 15 luglio ha perso la vita a causa di un sinistro in scooter. Il fratello maggiore che era alla guida del veicolo a due ruote, si trova ricoverato in ospedale, in condizioni molto gravi.

Sono tutti sconvolti ed addolorati per questa perdita così improvvisa e sconvolgente. Dovevano trascorrere un pomeriggio con gli amici, ma questo si è trasformato presto in un dramma.

Stando alle informazioni rese note da i media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato 15 luglio. Precisamente nel comune di San Pietro in Cariano, in località Cason, che si trovano nella provincia di Verona.

Noemi era in sella al motorino guidato dal fratello. Erano con altri amici, poiché avevano intenzione di passare un pomeriggio tutti insieme al lago. Fino a quel momento per loro sembrava essere una giornata come le altre.

Quando all’improvviso il fratello 18enne, ha tamponato il moto cross di un amico. Lo scontro tra i veicoli a due ruote, non è avvenuto a velocità molto elevata, ma è bastato per far precipitare la 16enne a terra.

Noemi purtroppo è finita nella corsia opposta ed è proprio in quei secondi che stava passando una macchina, che non è riuscita ad evitarla.

Il decesso di Noemi Lonardi dopo il sinistro

L’automobilista l’ha investita e purtroppo all’arrivo dei sanitari, per la ragazza non hanno potuto fare nulla. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Il fratello invece, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento e per ora è ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica di questo sinistro così grave è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. In tanti nel frattempo stanno scrivendo dei messaggi sui social per ricordarla e per mostrare vicinanza alla famiglia. Per questi ragazzi una giornata che doveva essere di spensieratezza, si è trasformata in un dramma.