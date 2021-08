È caduta in un dirupo durante un’escursione in Norvegia, con il fidanzato Simone. Così è morta la dottoressa Silvia Deiana di soli 30 anni, che era amata e stimata da tutti i suoi pazienti e colleghi. Volevano trascorrere qualche giorno all’insegna del divertimento e della spensieratezza, dopo un anno lungo e pesante.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, ad un certo punto, è avvenuto il dramma davanti agli occhi del suo fidanzato, che non è riuscito a fare nulla per salvare la giovane.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata in una delle molteplici montagne in Norvegia. Precisamente lo scorso 4 agosto.

Silvia e Simone erano andati in quel posto per passare un po’ di tempo insieme. All’improvviso però, proprio durante un’escursione, la ragazza è scivolata ed è caduta nel dirupo.

CREDIT: FACEBOOK

Ha fatto un volo di diversi metri e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. I medici intervenuti non sono riusciti a fare niente per salvarle la vita, hanno potuto solo constatare il suo tragico decesso.

Al momento le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica del tragico incidente ed anche per cercare di far tornare la salma in Italia, per il suo funerale.

Il lavoro che Silvia Deiana amava tanto

Silvia Deiana era originaria della Valle D’Aosta. Tuttavia, lo scorso anno, proprio in piena pandemia, si era trasferita a Bresso, in provincia di Milano.

È riuscita a prendere il posto di medico di famiglia ed insieme ad altre sue colleghe, hanno aperto uno studio nel quartiere Papa Giovanni XXIII. La sua perdita ha spezzato i cuori di tutti. Infatti poco dopo il suo arrivo in quel posto nuovo, in tanti avevano fatto richiesta per poterla avere come medico. I suoi pazienti al Corriere della Sera, hanno detto:

CREDIT: FACEBOOK