La moglie di Bruce Willis, in lacrime, spiega come sta oggi l’attore

È trascorso diverso tempo dalla triste notizia della malattia di Bruce Willis e dal suo ritiro dal mondo della recitazione. Ma come sta oggi l’attore? Purtroppo, la situazione non è affatto facile. A raccontare gli ultimi aggiornamenti è stata la moglie, in lacrime, durante un’intervista con Today Show.

Emma Heming ha spiegato che le condizioni di suo marito non migliorano e che sta cercando di imparare, anche grazie all’aiuto dei migliori esperti, tutto ciò che riguarda la demenza frontotemporale. Ogni giorno ce la mette tutta, ma è dura e spesso vorrebbe solo crollare.

Sto imparando che la demenza è dura. Dura sulla persona diagnosticata e sulla famiglia. E anche per Bruce, per me e per le nostre figlie. Ne parliamo apertamente. Per me è stato importante dire alle nostre figlie cosa sta succedendo al loro papà. Non voglio che ci sia imbarazzo o vergogna per la diagnosi di Bruce.