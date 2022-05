Sono giorni di grande dolore quelli che sta provando la giornalista e conduttrice tv Deborah James. Purtroppo il suo cancro all’intestino è arrivato ad uno stato avanzato e per lei non c’è più nulla da fare. Ora ha rivelato che ha paura di dormire ed infatti, si sente molto stanca.

I suoi familiari non la lasciano mai sola e stanno provando a fare il possibile per riuscire a non farla stare male. Tuttavia, sapere che a breve andrà via da questo mondo, per tutti loro è così straziante.

Deborah James ha scoperto di avere il tumore nel 2016 e da quel momento ci ha tenuto a raccontare spesso sui social la sua dura battaglia. Voleva dare coraggio a chi come lei, doveva sconfiggere quella malattia.

Tuttavia, nel suo caso le cure non hanno portato ai risultati sperati. Negli ultimi tempi il cancro si è diffuso ed è diventato molto più aggressivo.

Per questo insieme ai medici hanno deciso di interrompere tutte le terapie e di ricoverarla in una clinica per sottoporla a delle cure palliative. Il loro scopo è quello di evitarle altre sofferenze.

Purtroppo vista la situazione, non ha ancora molto tempo a disposizione. Infatti ha voluto salutare i suoi follower in un lungo post su Instagram. Inoltre, la conduttrice sta provando a fare il possibile per evitare altro dolore ai suoi due figli, Eloise di 12 anni ed Hugo di 14. Cerca di farli andare da lei sono quando si sente bene e non quando sta soffrendo.

La rivelazione di Deborah James

La giornalista dopo il messaggio sui social, ha deciso di rilasciare un’intervista con il The Sun, in cui spiega ciò che sta vivendo. Deborah James ha dichiarato:

Non mi sento sul letto di morte e non ho intenzione di morire presto, ma è così imprevedibile. Ho paura di addormentarmi e questo infatti, è uno dei motivi per cui mi sento così stanca. Ho molta paura.