Una notizia drammatica è arrivata nei giorni scorsi ed ha sconvolto tutto il mondo dello sport. Jeanette Zacarias Zapata, di soli 18 anni, grande promessa della boxe femminile, è morta a seguito di un malore accusato durante un incontro. Inutili l’intervento dei soccorritori e il tempestivo trasferimento della ragazza in ospedale. È morta poco dopo l’arrivo nella struttura medica.

Solo 18 anni, un talento smisurato tra le mani, una vita ed una carriera brillante davanti. Tutto stroncato da un destino beffardo.

Lo sport, per molti atleti, rappresenta tutta la loro vita. Ma lo sport, come tutto nella vita, comporta dei rischi che non sempre possono essere calcolati. E questo è proprio il caso in questione.

Jeanette si era recata in Australia, per partecipare al GVM Gala International di Montreal. Una competizione non ufficiale ma comunque seguita da tantissime persone. Si trovava sul ring insieme alla canadese Marie Pier Houle e le due stavano affrontando un match leale e molto equilibrato.

All’improvviso, dopo un paio di colpi ben assestati ed in rapida successione da parte della canadese, un montante sinistro e un gancio destro, la Zapata è crollata a terra. Dopo qualche secondo ha iniziato ad avere delle convulsioni, che hanno subito fatto temere il peggio e capire la gravità della situazione.

I soccorsi a Jeanette Zacarias Zapata

Immediatamente sul ring sono saliti i soccorritori presenti nel palazzetto. Hanno tentato di rianimarla sul posto, per poi trasferirla immediatamente nel vicino ospedale.

Nella struttura sanitaria, dopo qualche ora di lotta alla sopravvivenza, Jeanette Zacarias Zapata si è spenta per sempre.

A divulgare la notizia della morte della giovanissima atleta, ci ha pensato Yvon Michel, promotore dell’evento, che a sua volta era stato avvertito da un familiare della vittima.

È con grande tristezza e sconforto che abbiamo appreso, da un rappresentante della sua famiglia, che Jeanette Zacarias Zapata è scomparsa questo pomeriggio (giovedì 2 settembre ndr) alle 15.45.

Poche ore dopo, è arrivato un post pubblico anche di Marie Pier Houle, l’avversaria sul ring di Jeanette. Ecco le sue parole: