Il mondo dello sport piange uno dei più grandi della storia della scherma azzurra. Cesare Salvadori, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 1964 e a quelle di Città del Messico 1968 e medaglia d’oro ai giochi di Monaco del 1972, è morto nella sua Torino all’eta di 79 anni. Il prossimo settembre avrebbe compiuto 80 anni. Il commosso ricordo di tifosi ed istituzioni.

Ironia della sorte, la notizia della morte di Cesare è arrivata il giorno successivo a quello di chiusura dei giochi olimpici di Tokyo 2020. Un’Olimpiade che resterà nella storia per l’Italia, per via del record assoluto di medaglie raggiunte in una singola edizione.

Proprio le olimpiadi avevano portato Salvadori nell’olimpo dello sport. La sua amata scherma che tanto gli ha dato. Due medaglie d’argento nel 1964 e nel 1968 ed una d’oro, alle olimpiadi di Monaco 1972, che lo hanno reso letteralmente immortale.

Gran tifoso del Torino, aveva contribuito, da Presidente della fondazione Filadelfia, alla ricostruzione dello storico stadio “Filadelfia” del Grande Torino. Un impegno che lo ha reso grande anche nel cuore di tutti i tifosi granata.

Il cordoglio per la morte di Cesare Salvadori

Sono in tantissimi coloro che hanno voluto esprimere un pensiero e dare un ultimo saluto al grande Cesare Salvadori.

La Federscherma, ad esempio, lo ha definito un’icona dello sport che se ne va. Olimpionico della scherma e sportivo poliedrico conosciuto e apprezzato ben oltre la pedana.

Ha consegnato moltissimo con le proprie gesta nella sciabola, l’arma della sua vita che cominciò a praticare per caso, per colpa di un portaombrelli rotto.

La sindaca di Torino Appendino, invece, ha scritto:

Campione olimpico e uomo che ha fatto tanto per lo sport a Torino, anche da Presidente della Fondazione Filadelfia. Ai suoi cari e a tutto il mondo Toro, le condoglianze mie e della Città

Urbano Cairo, Presidente del Torino Calcio, ha scritto: