La lotta di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo per riuscire ad uscire dall'acqua: ecco come li hanno trovati i Vigili del Fuoco

Morgan ha fatto il possibile per salvare la sua vita e quella di Tiziana, la donna che aveva conosciuto online e con il quale aveva il primo appuntamento. La relazione dei vigili del fuoco sembra essere abbastanza chiara e cioè, che lui ha cercato di fare di tutto.

In queste ore gli agenti stanno lavorando incessantemente per capire cosa è successo alla giovane coppia, sarà appunto la scatola nera della Mercedes, noleggiata dall’uomo poco tempo prima, a dire cosa è successo.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare i corpi dei due, solo la mattina successiva, quando sono arrivati i sommozzatori. Li hanno trovati a circa 15 metri di profondità uno vicino l’altra sul lato sinistro dell’auto.

Morgan, pilota di aerei esperto ed anche subacqueo aveva fatto diversi corsi per uscire da situazioni simili. Infatti avevano entrambi le cinture slacciate, una delle porte delle auto era aperta.

Tuttavia, forse per il freddo o anche per una embolia polmonare non sono più riusciti a risalire a galla. Per loro quando sono intervenuti i soccorritori, non c’era ormai più nulla da fare.

I pompieri inoltre, dopo aver tirato fuori l’auto, hanno scoperto che il tettuccio era distrutto. Probabilmente dopo l’impatto con l’acqua o anche per la pressione dell’acqua.

Cosa è sucesso a Morgan Algeri e Tiziana Tozzo

Era la sera di sabato 6 gennaio, la coppia che si era conosciuto da poco sui social, aveva deciso di incontrarsi. Non si sa bene cosa è successo, ma dopo la cena e la passeggiata in zona Viale Geno, l’auto è finita all’interno del lago di Como.

Gli inquirenti che hanno deciso di aprire un fascicolo d’indagine, hanno avviato sin da subito tutti gli accertamenti del caso. Hanno preso in considerazione tutte le ipotesi, da quella di un delitto a quella di un errore umano.

Sono riusciti a tirare fuori la macchina solo il pomeriggio successivo. All’interno hanno anche trovato un telefono, che non si sa ancora se apparteneva a Morgan o a Tiziana ed un pc. Entrambi i dispositivi elettronici sono nelle mani degli inquirenti, che dovranno analizzarli.