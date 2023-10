Una notizia straziante che arriva da Frosinone. Barbara Toti, 56 anni, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. È stato il figlio a fare la drammatica scoperta, si è recato a casa di sua madre, preoccupato dal fatto che non gli rispondeva al telefono. Anche le colleghe erano preoccupate e lo avevano avvisato, la donna non si era presentata sul posto di lavoro.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, si pensa che Barbara Toti possa essere stata colpita da un malore improvviso, che non le avrebbe lasciato scampo. Tutti la ricordano come una donna che amava la vita, piena di gioia, sempre attiva nel volontariato e appassionata di sport e natura. Era una grande tifosa del Frosinone Calcio, sempre presente alle partite della sua squadra del cuore, come testimoniano le tante foto sul suo profilo Facebook.

I messaggi di addio sui social

In queste ore, sono tantissimi i messaggi pubblicati sui social, in ricordo di Barbara Toti. Era una madre, una compagna, un’amica e una donna tanto amata dall’intera comunità, che si ora stretta all’immenso dolore della sua famiglia. Una scomparsa dolorosa, arrivata in modo improvviso e soprattutto inaspettato, che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che la conoscevano. Il suo sorriso continuerà a vivere nel cuore di tutti.

Non è chiaro se sia stata disposta o meno l’autopsia, i cui risultati potrebbero chiarire l’esatta causa del decesso della donna.

I funerali di Barbara Toti nella chiesa Sacro Cuore di Frosinone

I funerali verranno celebrati oggi, 18 ottobre, alle ore 15:00, presso la chiesa Sacro Cuore di Frosinone e la salma riposerà poi nel cimitero di Genazzano.

Nemmeno un mese fa eravamo davanti al Bar Minuetto a ridere e scherzare…

Addio Barbara, non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo. RIP.

Barbara Toti lascia nel dolore un figlio, un compagno e i parenti tutti.