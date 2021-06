Dopo una quasi una settimana da quella tragica scomparsa del piccolo Nicola Tanturli, la mamma Pina ha deciso di rompere il silenzio. Il suo ritrovamento ha riempito di gioia i cuori di tutti e alla fine è arrivato il lieto fine.

CREDIT: FACEBOOK

La donna ha deciso di parlare della triste esperienza che ha vissuto con il Corriere Fiorentino. Su quelle lunghe ore che ha vissuto senza sapere dove fosse il bimbo di soli 21 mesi, ha dichiarato:

Ho avuto paura per mio figlio, ma dentro di me sapevo che lo avrebbero trovato: me lo sentivo. Avevo come una certezza che fosse vivo. Quello che mi ha colpito e che mi ha aiutato a passare questi giorni così difficili, è stata la solidarietà delle persone: tutto questo mi ha dato forza. Ci piacerebbe fare una festa per poter ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato.

Le dichiarazione della mamma di Nicola Tanturli sulla loro scelta di vita

CREDIT: FACEBOOK

La scomparsa del piccolo Nicola ha tenuto con il fiato sospeso non solo tutta la comunità, ma tutta l’Italia. Però, in molti non hanno approvato la scelta di vita che hanno fatto questi due genitori.

Pina e Leonardo, la madre ed il padre del bimbo, hanno scelto di vivere in un paesino chiamato Campanara, che è molto lontano dalla città. Sono apicoltori, hanno l’orto e gli animali. La donna su questa loro scelta ha detto:

Non criticate la nostra scelta di vita. Noi abbiamo scelto di vivere in un piccolo paesino di montagna e non so dire cosa sarebbe successo se fosse accaduta una cosa del genere in una grande città. In molti si sono mobilitati e la cosa mi ha colpito: dovrebbe essere sempre così quando una vita umana è in pericolo. Da questa storia ho imparato una cosa che però non mi va di dire: è una cosa intima e desidero tenerla per me.

CREDIT: CHI L’HA VISTO