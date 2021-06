Una bellissima notizia è arrivata nelle ultime ore, il piccolo Nicola Tanturli, il bimbo scomparso di 21 mesi, è stato ritrovato vivo da uno dei giornalisti di Rai1. Sul web sono già arrivate le prime foto del ritrovamento, dopo aver passato 24 lunghe ore fuori la sua abitazione. Per fortuna sembrerebbe essere in buone condizioni.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che ha avuto il lieto fine che tutti speravano. L’intera comunità di Palazzetto sul Senio, ha aiutato i soccorritori nelle ricerche.

Da ciò che hanno reso noto nelle ultime ore, il bambino di 21 mesi è stato ritrovato da uno dei giornalisti di Rai1 del programma ‘La vita in Diretta’. Precisamente da Giuseppe Di Tommaso, uno degli inviati.

Lo stesso conduttore del programma, Alberto Matano, ad Adnkronos, ha raccontato che l’uomo era insieme alla sua troupe e stava percorrendo i boschi del Mugello, vicino l’abitazione della famiglia.

CREDIT: FACEBOOK

Erano in macchina e stavano immaginando il percorso che il piccolo avrebbe potuto fare. Ad un certo punto, mentre il giornalista si è sentito male ed è sceso dal veicolo, ha sentito dei lamenti. Si è subito sporto in un burrone ed è proprio a quel punto che ha fatto l’incredibile scoperta.

Giuseppe Di Tommaso ha ritrovato il piccolo Nicola sano e salvo. Era a circa 3 km dalla sua abitazione. Non potendo intervenire da solo, è tornato indietro ed ha chiesto subito aiuto ai carabinieri, che stavano proseguendo le ricerche. Alla fine lo hanno tirato fuori tra le lacrime di tutti i presenti.

Le parole del giornalista sul ritrovamento di Nicola Tanturli

Sono sceso dall’auto per un malore, ho sentito dei lamenti e così l’ho trovato per caso. Ho urlato: ‘Nicola’ e ho sentito lui che diceva: ‘Mamma’. La mia troupe non mi credeva, sembrava un lamento di un capriolo. Quando l’ho visto aveva la maglietta piena di graffi, ma stava bene. Appena lui ci ha visto, è scoppiato a piangere.

CREDIT: FACEBOOK

La scomparsa di questo bambino di soli 21 mesi, è avvenuta nella mattinata di ieri. I genitori si sono svegliati e non lo hanno trovato nel suo letto. I carabinieri, vista la sua tenera età, hanno avviato in fretta le ricerche, che non si sono mai fermate nemmeno nella notte.