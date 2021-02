Dopo quasi un mese dalla tragica morte di Candida Giammona, la madre sta combattendo una lunga battaglia, per fare luce su quanto accaduto. Lei desidera solo capire come è avvenuto il decesso della figlia e del piccolo Leon, venuto al mondo solo poche ore prima.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo tutta la vicenda, tramite alcuni messaggi che la giovane donna mandava al marito, dopo il suo ricovero. Era la sera del 29 gennaio, la giovane madre è arrivata alla clinica Candela di Palermo, alla 39esima settimane di gravidanza.

Durante i mesi di gravidanza, non aveva avuto gravi problematiche. Infatti i medici, dopo il suo arrivo, hanno provato ad indurle il parto. Intorno alle 18:00, Candida ha scritto al marito che aveva dei dolori lancinanti, ma che aveva subito una seconda stimolazione.

Chiedeva aiuto all’uomo, poiché in quelle ore non riusciva nemmeno a muoversi dal letto. Stava troppo male. È proprio a quel punto che i medici hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza.

I familiari, quando sono venuti a conoscenza di questa notizia, hanno deciso di aspettarla all’uscita delle clinica. Non potevano entrare nella struttura, per via delle norme anti contagio. Candida in uno dei suoi ultimi messaggi, ha detto all’uomo che perdeva sangue e che era molto preoccupata.

Tutti erano in ansia per la giovane donna. Hanno aspettato invano il suo ritorno in stanza per tutta la notte. Tuttavia, alle 6 del mattino, i dottori hanno deciso di trasferire la mamma e il suo piccolo Leon in due ospedali diversi.

Il tragico decesso di Candida Giammona e del piccolo Leon

Candida poche ore dopo il suo arrivo nel nosocomio, è stata sottoposta ad un intervento. Però, tutti i tentativi dello staff ospedaliero non hanno portato ai risultati sperati. Mamma e bimbo sono morti alle 12.40 del 30 gennaio.

Il personale della clinica, ha detto che il decesso della giovane mamma è avvenuto a causa della rottura dell’utero, ma dall’autopsia il medico legale non ha riscontrato nulla del genere. L’utero della donna era integro.

Candida ha lasciato i suoi familiari, i genitori, il marito ed anche una bimba di soli 2 anni. Saranno solo le indagini a far luce cosa le sia davvero accaduto.