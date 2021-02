È stata eseguita nella giornata di ieri, giovedì 4 febbraio, l’autopsia sul corpo di Candida Giammona, la mamma morta a 39 anni dopo il parto. Il medico legale ora ha a disposizione 90 giorni, prima di poter presentare la relazione completa. Nel frattempo, 4 medici restano ancora iscritti nel registro degli indagati.

CREDIT: FACEBOOK

Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto alla donna e al suo bimbo, dopo quel parto. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro tutte le cartelle cliniche.

I familiari hanno voluto presentare una denuncia, poiché non riescono a capire come siano avvenuti questi due tragici ed improvvisi decessi. Per loro, Candida e il suo piccolo stavano bene e fino a quel momento, il ginecologo non aveva rilevato gravi problematiche.

Nella giornata di ieri, il medico legale ha eseguito l’esame, all’istituto di Medicina legale del Policlinico. È durato circa 3 ore ed erano presenti anche i consulenti nominati dai 4 dottori che risultano essere indagati.

CREDIT: FACEBOOK

I responsabili della clinica Candela, dove è avvenuto il parto, in un primo momento hanno dichiarato che il decesso della donna è avvenuto a causa della rottura dell’utero. Questa condizione, ha provocato un’ipossia alla mamma e al suo piccolo.

Tuttavia, dall’esame autoptico, il medico non ha riscontrato nulla del genere. Ovviamente, prima di poter dare delle risposte serviranno altri esami. Per questo il dottore ora ha a disposizione 90 giorni, per presentare la relazione completa sulla causa di questo drammatico decesso.

Morte Candida Giammona e del piccolo Leon: il dramma

Candida era stata ricoverata nella clinica lo scorso venerdì 29 gennaio. Era incinta alla 39esima settimane ed ha vissuto una gravidanza abbastanza tranquilla. I medici in quella giornata hanno provato ad indurle il parto.

Tuttavia, i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati ed è proprio a quel punto che hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza. Proprio durante quell’intervento è accaduto qualcosa di molto grave e la situazione di Candida e del suo bimbo, è peggiorata drasticamente.

Hanno deciso di trasferirli in due strutture ospedaliere diverse. Però, sia la mamma che il piccolo Leon hanno perso la vita a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra. I familiari hanno voluto presentare una denuncia. Ora saranno le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto.