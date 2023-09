La marcia silenziosa a Salemi per ricordare Marisa Leo: le parole del sindaco e del fratello per fermare i femminicidi

Nella serata di venerdì 15 settembre nel comune di Salemi si è tenuta una marcia silenziosa per ricordare Marisa Leo. La 39enne che lo scorso 6 settembre ha perso la vita per mano del suo ex compagno Angelo Reina, che poi si è tolto la vita.

Tante le istituzioni presenti e le associazioni che hanno deciso di prendere parte a questa manifestazione, davvero importante per mettere fine a questi delitti così strazianti nei confronti delle donne.

Tutti i presenti hanno sono partiti da piazza San Pio, fino alla piazza del Castello di Salemi. I familiari portavano davanti alla fila un cartello per le uguaglianze. Nel quale c’era scritto:

Parità con l’uomo non esiste, ma non sarà sempre così.

Alla manifestazione ha deciso di partecipare anche il primo cittadino di Salemi, Domenico Venuti. Quest’ultimo sin dal giorno in cui è emersa la triste notizia ha voluto far sentire la sua presenza alla famiglia della vittima. Quando ha preso la parola ha dichiarato:

La marcia di questa sera ha due obiettivi: è prima di tutto un atto doveroso con il quale intendiamo ricordare Marisa, una ragazza che amava la vita. Oggi qui ci sono le associazioni, la scuola, c’è l’Amministrazione, ma ci sono soprattutto le persone. Tanti amici di Marisa ma anche molte persone che non la conoscevano. Il secondo motivo che ci ha spinti qui è l’assoluta e imprescindibile necessità che ciò che è accaduto sia un punto di partenza per un cambiamento culturale vero.

Le parole del fratello di Marisa Leo

Ovviamente alla marcia era presente anche il fratello di Marisa. Quest’ultimo sin dai giorni successivi al delitto ha chiesto aiuto alle autorità, per informare la bambina delle perdite che ha subito. Mauro Leo abbracciato alla moglie ha preso la parola ed ha detto:

La solidarietà di tutti, anche delle persone che non conosciamo, ci sta dando la forza. Ora arriva il momento più brutto, ma riusciremo a farcela per Marisa.