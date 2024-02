Sono passati 6 lunghi giorni da quando i familiari di Antonella di Massa non hanno avuto più sue notizie. Alla trasmissione Chi l’ha Visto?, che si occupa appunto di persone scomparse, dopo il marito anche la figlia della donna ha voluto fare un disperato appello, con la speranza di poterla riabbracciare.

Da giorni ormai volontari e diversi agenti stanno perlustrando tutta la zona, con la speranza di poter avere delle notizie. Tuttavia, ancora oggi non si hanno notizie della madre di famiglia, che ha fatto qualcosa di davvero molto strano.

Antonella Di Massa, risulta essere sparita nella giornata di sabato 17 febbraio. Quella mattina come suo solito, era uscita con sua madre per fare la spesa. Poco dopo però, è rientrata a casa che si trova nel comune di Casamicciola ed alla fine è uscita di nuovo. Con la sua macchina si è recata nella zona di Succhivo, che si trova a Serrata Fontana.

I familiari ovviamente non ne erano a conoscenza. Per ora hanno provato a contattarla, ma visto che il suo telefono risultava essere spento, hanno deciso di presentare una denuncia di scomparsa. Gli agenti diverse ore dopo sono riusciti a ritrovare la sua Fiat Panda, con all’interno tutti i suoi effetti personali, tra i quali anche il suo telefono.

L’ultimo avvistamento di Antonella Di Massa e l’appello della figlia

CREDIT: CH DRONE

Da un controllo delle telecamere, è emersa poi una cosa molto strana. La video camera di quel parcheggio, ha ripreso Antonella uscire, con il cappotto ed il cappuccio alzato, come se non volesse farsi vedere da nessuno. In realtà in quella giornata le temperature erano molto elevate.

In quella occasione anche altri testimoni hanno detto di averla vista camminare a passo spedito, ma sempre con il volto coperto. Vicino all’inviato della trasmissione di Rai 3, è andata anche la figlia della donna, che al momento si dice molto preoccupata. Infatti nel suo disperato appello ha detto: