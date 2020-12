La moglie di Paolo Rossi racconta gli ultimi strazianti istanti prima della morte

Un paese intero, il nostro, ancora sotto shock per la notizia arrivata ieri della prematura scomparsa di Paolo Rossi. L’attaccante della nazionale campione del mondo nel 1982, si è spento dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni che, alla fine, non gli ha lasciato scampo. Sua moglie, Federica Cappelletti, si è concessa ai media parlando degli ultimi momenti vissuti insieme a lui.

Capelli raccolti e occhiali da sole scuri. Così è apparsa Federica Cappelletti all’uscita dell’ospedale Le Scotte di Siena, luogo in cui ha perso la vita suo marito, l’ex attaccante della Juventus e della nazionale italiana, Paolo Rossi.

Un idolo da giocatore e un esempio da seguire anche dopo che ha smesso di tirare i calci a quel pallone che tanto amava. Sempre sorridente, Rossi è stato il simbolo di milioni di italiani che, grazie ai suoi gol, avevano ritrovato l’orgoglio. Il mondo intero del calcio è in profondo lutto.

Pablito aveva 64 anni e lottava già da alcuni anni contro un tumore ai polmoni che alla fine lo ha sconfitto. L’ultimo intervento subito circa tre mesi fa, poi l’ultimo ricovero a Siena, città nella quale si è spento inesorabilmente.

Hanno trascorso gli ultimi 16 anni in simbiosi, Paolo e Federica. A coronare il loro amore sono anche nate due bellissime bambine, Maria Vittoria ed Elena Sofia, rispettivamente di 11 e 8 anni.

Intervistata dai giornalisti all’uscita dell’Ospedale di Siena, la Cappelletti ha raccontato gli ultimi istanti trascorsi al fianco dell’amore della sua vita.

Stava morendo ma non se ne voleva andare, non voleva arrendersi. L’ho abbracciato forte e gli ho sussurrato adesso vai, hai sofferto troppo. Staccati, lascia questo corpo e vai. Io crescerò le bambine e porterò avanti i nostri progetti. In quel momento si è addormentato…