La mossa “coraggiosa” di Meghan Markle dopo il funerale della Regina Elisabetta II

Il mondo intero sa molto bene quanto Meghan Markle sia stata e sia tuttora una spina nel fianco per la famiglia reale. Al funerale della Regina Elisabetta II, la duchessa di Sussex è apparsa elegante e in disparte, consapevole di avere tutti gli occhi puntati.

È stata perfino criticata sui social per la scelta dell’abito nero, che non ha proprio seguito alla lettera il protocollo per i funerali di Stato. Le braccia della moglie di Harry erano scoperte, a differenza di come erano vestite tutte le altre donne della famiglia reale.

Nelle ultime ore, si vocifera un’altra notizia, che sarebbe stata diffusa proprio da una fonte vicina a Meghan Markle. Sembrerebbe che la duchessa abbia chiesto un incontro privato, per i giorni successivi all’ultimo addio alla sovrana, con il nuovo Re Carlo III.

Meghan Markle si troverebbe ancora a Windsor

Insieme a Harry, Meghan si troverebbe ancora a Windsor, in attesa di rimettersi in viaggio per l’America. I due devono tornare dai loro figli: il piccolo Archie di 3 anni e la piccola Lilibet “Lili” Diana di 1 anno.

Non è ancora noto se Carlo III abbia accettato la richiesta, diffusa su YouTube da un corrispondente di corrispondente di NBC News. La duchessa avrebbe scritto una lettera formale al Re, chiedendogli una conversazione privata faccia a faccia, solo loro due, senza nemmeno la presenza del duca di Sussex.

Una notizia che sta facendo molto discutere, visto che ogni incontro precedente, per quanto riguarda i comportamenti della coppia, è stato organizzato dal Re in persona, dal principe William o dallo stesso Harry, senza che Meghan Markle fosse presente.

Una mossa coraggiosa?

Il giornalista l’ha definita una mossa molto “coraggiosa” e anche “ammirevole”. Un’opportunità che potrebbe finalmente chiarire i disaccordi della coppia con la famiglia reale nati negli ultimi anni?

La curiosità nel mondo del web è molta e tutti attendono di capire se davvero questa lettera sia stata scritta ed inviata e soprattutto se abbia ricevuto una risposta dal nuovo sovrano.