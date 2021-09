Una notizia drammatica è arrivata nelle scorse ore dall’Inghilterra. Laura Powell, diventata famosa su YouTube, è morta a soli 15 anni, dopo aver lottato a lungo con un tumore che, alla fine, non le ha lasciato scampo. Negli ultimi anni aveva raccontato la sua battaglia nei suoi video, commovendo migliaia di utenti e dando sostegno a chi si trovava o si trova nella sua stessa situazione.

Solo 15 anni, una bellezza ed una brillantezza rare che l’avevano portata a diventare famosa sulla piattaforma di YouTube. Proprio sul sito famoso in tutto il mondo, Laura aveva raccontato tutta la sua battaglia contro il cancro che l’aveva afflitta quando aveva solo 9 anni.

Il suo soprannome online era Big C Little Warrior, che tradotto vuol dire “Piccola Grande Guerriera”.

Dalla diagnosi di cancro, arrivata 6 anni fa, quando aveva solo 9 anni, Laura Powell ha lottato con tutte le sue forze. Inizialmente pareva che stesse avendo la meglio sulla malattia. Ma 5 anni dopo, l’anno scorso, il tumore si è ripresentato più aggressivo che mai, spegnendo tutte le speranze della piccola e della sua famiglia.

Laura ha trascorso l’ultimo periodo in una struttura paliativa. Questa decisione, hanno spiegato i genitori, affranti per la dolorosa perdita, è stata la migliore che potessero prendere in quel momento.

Le parole dei genitori di Laura Powell

In un’intervista, la mamma della giovane blogger ha detto:

All’inizio è stata dura prendere la decisione di mandarla in una struttura paliativa. Sapevamo che quello voleva dire soltanto una cosa… Che era finita. Col passare dei giorni, però, quella si è rivelata la scelta migliore che potessimo fare. Avevano trascorso gli ultimi anni a fare praticamente più da badanti che da genitori. In quella struttura, invece, siamo riusciti ad essere semplicemente mamma e papà.

Essere al Bluebell Wood alla fine ci ha dato la possibilità di trascorrere insieme del tempo di qualità che altrimenti non avremmo avuto. Non dovevamo preoccuparci di niente. I nostri pasti venivano cucinati per noi, la famiglia poteva visitare e le infermiere aiutavano a prendersi cura di Laura. Tutto è stato curato per noi.

Ha voluto parlare anche il papà dell’influencer, Mark Powell.

Bluebell Wood è stato inestimabile per noi. Tutti sono così cordiali, calorosi e accoglienti e niente è mai stato di troppo disturbo. Ha fatto una grande differenza in quella fase della sua vita. C’era sempre molto da fare per il fratello e la sorella di Laura e tutto è stato semplicemente curato per noi.

