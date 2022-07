Si trova chiusa nel carcere da più di 2 settimane Martina Patti, la mamma della piccola Elena Del Pozzo, la bimba di 4 anni uccisa dalla donna che l’ha messa al mondo. Gli inquirenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso, per capire tutti i punti oscuri della vicenda.

Ci sono ancora molte cose da chiarire, soprattutto per capire se dietro l’omicidio c’è la premeditazione o ha avuto l’aiuto da parte di altre persone.

Martina Patti si trova nella casa circondariale che è vicino al paese in cui viveva. Risulta essere in isolamento ed è controllata 24 ore su 24, poiché si teme che possa compiere un gesto estremo o che possa essere aggredita da altre detenute.

Appena arrivata la 23enne, come prima cosa ha chiesto se poteva avere i libri dell’università e soprattutto se si sarebbe potuta laureare. Aveva già preso una laurea in Scienze Motorie, ma negli ultimi tempi aveva deciso di frequentare anche l’indirizzo di Infermieristica.

Tuttavia, da ciò che è emerso nell’ultima puntata di Quarto Grado, uno degli inviati ha fatto una nuova scoperta. Sarebbe che la donna ha anche chiesto un incontro con un prete. Non è chiaro il motivo di questa richiesta.

Martina Patti colpevole dell’omicidio della figlia

Gli inquirenti durante l’interrogatorio, non hanno notato in lei segni di pentimento o di rimorso per quello che ha fatto. Inoltre, da quando è in arresto non ha mai chiesto della figlia, che avrebbe compiuto 5 anni a luglio.

La piccola Elena Del Pozzo è morta in seguito ad 11 coltellate, che la mamma le inflitto. Subito dopo l’ha chiusa semi svestita in 5 sacchi neri ed ha nascosto il corpicino in una buca che è stata proprio lei stessa a scavare.

Non è chiaro se quest’ultima l’aveva preparata prima o nel momento in cui era in quel campo abbandonato, a pochi metri dalla casa.

Martina Patti prima di confessare l’omicidio, ha fatto credere all’ex compagno, ai suoi familiari ed anche agli inquirenti, che 3 uomini armati avevano rapito la bimba all’uscita dall’asilo. Solo 24 ore dopo è crollata ed ha ammesso le sue colpe, portando gli agenti dove era sepolta la piccola.