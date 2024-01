La triste notizia arriva da Padova, la piccola Beatrice Angela ha perso la vita a soli 5 anni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale della città. Tutto è iniziato con una normale febbre e due genitori preoccupati per la loro figlia. Il corpicino della minore era stato attaccato da 4 virus.

È stato papà Giovanni a raccontare cosa è accaduto la notte di Capodanno. Beatrice Angela stava bene, prima di quel giorno non aveva mostrato nessun problema di salute. Era vivace, amava mangiare e giocare e per la sua età era davvero intelligente. Il 30 dicembre l’uomo si è ammalato, avrebbero dovuto fare una cena a casa loro per festeggiare l’ultimo dell’anno. Così, una delle altre mamme, viste le sue condizioni, ha proposto di spostare tutto a casa sua. Alla fine, solo Beatrice Angela e mamma Francesca sono andate alla cena di Capodanno. Si sono divertite e hanno trascorso una serata in allegria, accogliendo il nuovo anno.

La bambina di 5 anni è poi tornata a casa dal suo papà, affermando di sentirsi stanca. Era tardi ed era più che normale. Ma poco dopo, i suoi genitori si sono resi conto che aveva la febbre: 39 gradi. Hanno contattato il pronto soccorso pediatrico, che ha consigliato loro di portarla in ospedale. Tuttavia, in poco tempo le condizioni di Beatrice Angela sono peggiorate drasticamente. Il 118 ha raggiunto la casa in breve tempo ed ha trasportato la bambina al pronto soccorso in codice rosso.

Purtroppo la piccola non ce l’ha fatta, il suo cuoricino si è fermato per sempre lo scorso 4 gennaio, mentre era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova.

Nessuna influenza, secondo i medici la bambina è deceduta a causa di 4 virus che l’hanno colpita ed hanno portato ad un’emorragia cerebrale e danni agli organi.

Il funerale di Beatrice verrà celebrato venerdì alla Basilica di Santa Giustina a Padova. Nel frattempo si attendono gli esiti dell’autopsia.