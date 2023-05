Dramma in vacanza per una famiglia, la piccola Elizabeth Coffey è deceduta, dopo che qualcosa le è rimasto incastrato nella gola

Una vacanza per una famiglia si è trasformata in qualcosa di davvero straziante. Purtroppo la piccola Elizabeth Coffey ha perso la vita, dopo che un oggetto le è rimasto nella gola e nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per lei non hanno potuto fare nulla.

Una notizia davvero straziante è quella che quella che la comunità si è trovata ad apprendere. In tanti in questi giorni stanno cercando di mostrare vicinanza ai suoi familiari.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi in un resort in Turchia. La famiglia aveva deciso di andare in quel posto per visitarlo ed anche per passare dei giorni all’insegna del relax.

Per loro tutto stava procedendo normalmente ed erano felici e soddisfatti di quella vacanza. Tuttavia, è proprio all’improvviso che è avvenuto l’impensabile. La piccola ha iniziato a stare male.

I suoi genitori se ne sono presto resi conto. Per questo motivo, con la speranza di poterla salvare, l’hanno portata d’urgenza all’ospedale privato Aspendos Anatolia a Serik.

I medici l’hanno trovata sin da subito in crisi respiratoria. Infatti hanno cercato a lungo di rianimarla, ma sin da subito si sono resi conto che per lei non c’era ormai più nulla da fare. Purtroppo alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

La causa dietro la scomparsa di Elizabeth Coffey

I dottori dai primi controlli del caso, hanno scoperto che la bimba aveva qualcosa incastrato nella gola. Non è ancora chiaro se si tratti di cibo o di un oggetto estraneo, che le ha impedito di respirare.

I genitori al momento sono disperati. Loro desideravano solo passare dei giorni insieme all’insegna del divertimento e della spensieratezza, nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginare di vivere una perdita del genere.

In tanti in questi giorni stanno cercando di mostrare vicinanza a questa famiglia, che purtroppo, si è trovata a fare i conti con un lutto davvero straziante.