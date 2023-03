Quella di oggi, è una storia strazinate. Una bambina di soli 19 mesi, chiamata Enora Lavenir, purtroppo è deceduta durante una vacanza a Miami con la famiglia, dopo aver ingerito un farmaco trovato nel lettino.

La famiglia sconvolta dalla perdita subita, ha deciso di presentare una causa contro il proprietario della casa, il vecchio affittuario ed anche Airnab, l’azienda che si occupa degli affitti.

Lydie e Boris Lavenir sono una coppia che viene dal Guadalupe ed in insieme alla loro bambina, pochi mesi fa, hanno deciso di fare una vacanza a Miami.

Per questo motivo hanno organizzato tutto, dal viaggio per arrivare, all’appartamento in cui alloggiare. Erano felici e desideravano solo passare del tempo insieme, con la loro piccola, che era la loro gioia più grande.

Tuttavia, una volta arrivati a destinazione, la mamma ha raccontato di aver messo la piccola a dormire. Aveva un lettino solo per lei, mentre la coppia in quel lasso di tempo, ha sistemato tutte le cose.

Due ore dopo, quando la donna è entrata in camera per svegliarla, si è resa conto della gravità delle sue condizioni. La piccola Enora aveva una strana bava bianca alla bocca e il viso blu.

Le indagini per il decesso di Enora Lavenir

I medici sono subito intervenuti nella casa, ma per la bimba non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo triste decesso. Gli agenti hanno avviato tutte le indagini del caso e dall’autopsia, è emerso che la piccola ha perso la vita per aver ingerito del Fentanyl, un oppiode.

I genitori si sono subito detti estranei a quella sostanza. Infatti, anche dagli esami tossicologici, sono risultati puliti. Per questo, l’ipotesi più plausibile è proprio che la bambina l’abbia trovata nel lettino. Nel rapporto della polizia, si legge: