Una vicenda davvero drammatica, è avvenuta in Australia nei giorni scorsi. Un papà ha investito Georgina, la sua bimba di soli 15 mesi. Purtroppo la piccola ha perso la vita. Non si era reso conto che era andata verso di lui, nel momento in cui stava rientrando a casa da lavoro. Ora i due genitori hanno voluto lanciare un disperato appello al mondo intero.

CREDIT: FACEBOOK

Un evento tragico, che purtroppo ha portato a conseguenze terribili. I medici del pronto soccorso, non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per la famiglia. La mamma, Emma Cockburn, era in casa e con lei c’erano le sue 4 figlie. Charlotte di 5 anni, Anna di 3, Elisabetta di 2 e Georgina di soli 15 mesi.

Stavano giocando all’interno della casa, mentre la donna era impegnata a tosare l’erba nel giardino. Aveva messo anche i tappi alle orecchie, per non sentire la confusione.

CREDIT: FACEBOOK

La piccola Georgina, nel momento in cui ha visto il padre rientrare nel vialetto dell’abitazione, è andata di corsa verso di lui. Nessuno l’aveva vista uscire ed andare verso il tragico destino che la stava aspettando. Purtroppo, l’uomo l’ha investita durante la manovra di retromarcia.

Appena se ne è reso conto, il papà l’ha presa tra le sue braccia ed è andato di corsa verso la moglie. I due genitori disperati, sono andati subito in ospedale, ma la bimba è morta praticamente sul colpo. Infatti, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’appello dei genitori dopo la morte della piccola Georgina

Dopo il tragico episodio, Emma e suo marito Peter, tramite un quotidiano locale, hanno voluto lanciare un disperato appello alle altre famiglie:

Pensavamo di aver fatto tutto bene, costruendo la nostra casa con un’area giochi recintata per i bambini. Era sul lato opposto a dove parcheggiamo le macchine. Eppure è successo a noi. Finché non sei nella situazione, non pensi che possa succedere a te. Sappiamo che non c’è niente che possa impedire che queste cose accadano, perché la situazione di ognuno è diversa, ma è importante fare il possibile per impedirlo.

CREDIT: FACEBOOK