Kate Middleton pubblica una nuova foto della principessina Charlotte: il dettaglio non passa inosservato

La principessa Charlotte ha compiuto sei anni e mamma Kate Middleton ha pubblicato una nuova foto, che in poche ore ha attirato l’attenzione di milioni di utenti. Per quale motivo? Basta guardare il bellissimo scatto reale per capirlo.

Uno splendente sorriso, dei lunghi capelli biondi e un carinissimo vestitino azzurro con i fiori rosa. La foto è stata scattata nella residenza di Anmer Hal, a Norfolk.

Impossibile non notare l‘incredibile somiglianza con il papà, il principe William. La piccola Charlotte è la secondogenita dei duchi di Cambridge, sorella minore del principino George e sorella maggiore del principino Louis, che hanno rispettivamente sette e tre anni.

Dopo la pubblicazione dello scatto reale, i numerosi sudditi ma anche i milioni di follower che seguono l’account, hanno subito sottolineato la somiglianza con papà William e lasciato nei commenti, numerosi apprezzamenti sulla bellissima bambina.

Chi è Charlotte di Cambridge

La principessa Charlotte, all’anagrafe Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor, è nata a Londra il 2 maggio del 2015. Attualmente è la quarta in linea di successione al trono, dopo la Regina Elisabetta II (sua bisnonna), il principe Carlo (suo nonno), papà William e il fratello maggiore George.

La piccola Charlotte ha come secondo nome Elizabeth proprio in onore della sua bisnonna e anche della trisnonna. Mentre, il terzo nome Diana, è in omaggio alla defunta nonna: Lady Diana.

Grazie alla legge che fu modificata nel 2015, la principessina ha diritto al trono in linea di successione e non potrà essere scavalcata da fratelli minori maschi. Dopo il principino George, avrà quindi lei diritto al trono prima del piccolo Louis.

Kate Middleton e William festeggiano 10 anni di matrimonio

Pochi giorni fa, Kate Middleton e il Principe William hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio. Sul loro account, i duchi di Cambridge hanno pubblicato un bellissimo scatto, nel quale si abbracciano sorridenti e lo hanno accompagnato con queste parole:

10 anniversario di matrimonio del duca e della duchessa.