Kate Middleton e William, la famiglia si allarga: nuovo cucciolo a Palazzo

Kate Middleton e William aprono le porte di casa (o per meglio dire, quelle del loro Palazzo Reale) a un nuovo cucciolo! Ebbene si, la Famiglia Cambridge si allarga. Dopo la morte di Lupo, il cocker spaniel ricevuto in dono dalla famiglia Middleton nel lontano 2011, il piccolo Royal clan ha accolto un nuovo cucciolotto adorabile. Si tratta di un altro cagnolino nero di 8 mesi, un regalo da parte del fratello di Kate, James Middleton.

Proprio quest’ultimo, pochi mesi fa aveva rivelato su Instagram che il suo cane Luna (la sorella di Lupo), aveva dato alla luce sei cuccioli. Il ragazzo aveva specificato che non ne avrebbe tenuto nessuno, poiché tutti e sei avevano già trovato una bella casa.

Ebbene, una fonte vicina a Kate e William rivela adesso che una delle nuove famiglie dei cuccioli è proprio quella Reale.

Video Credit Royal Insider News

Il nuovo cagnolino è adorabile e tutta la famiglia è infatuata. Erano devastati quando Lupo è morto. Si sperava che un cane più giovane avrebbe dato a Lupo un po’ di compagnia e gli avrebbe dato un po’ più di vita ed energia.

Come dicevamo, Lupo è stato un regalo di Natale dei genitori di Kate alla coppia. Sin dal 2011 il cucciolotto aveva portato allegria e amore nella vita del Futuro Re e della futura Regina d’Inghilterra. La sua morte è stata davvero un duro colpo per la famiglia. In quell’occasione William e Kate hanno anche pubblicato un messaggio su Instagram, per dare un ultimo saluto al loro cucciolo:

Purtroppo lo scorso fine settimana il nostro caro cane Lupo è morto. È stato al centro della nostra famiglia negli ultimi nove anni e ci mancherà così tanto – W&C.

Oggi Kate Middleton, William e i loro bambini potranno tornare a donare amore a un cucciolotto che di certo sarà coccolato e viziato dai suoi nuovi genitori Reali!

Foto da Instagram