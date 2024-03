La Procura ha immediatamente sequestrato tutta l’area: Luca è morto in modo tragico

Si chiamava Luca Manzoni l’uomo di soli 51 anni che questa mattina, nei pressi di un cantiere in cui stava lavorando a Valdidentro, in provincia di Sondrio, ha perso la vota in circostanze tragiche. Si tratta dell’ennesima tragedia del genere in Italia, che non fa altro che accentuare le critiche e accendere le discussioni sul discorso della sicurezza sui luoghi di lavoro. Cosa è successo al geometra.

Questa mattina, intorno alle 9:00, è purtroppo avvenuta l’ennesima, inaccettabile, tragedia sul posto di lavoro. Questa volta a perdere la vita è toccato ad un uomo di 51 anni, un geometra, di nome Luca Manzoni, per il quale ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Il geometra si trovava nei pressi di un cantiere a Valdidentro, piccolo comune di circa 5mila abitanti situato nella provincia di Sondrio. Era impegnato insieme ad altri professionisti alla costruzione di un fabbricato all’interno di una azienda agricola di via dei Prati.

Improvvisamente, per cause ancora da chiarire, dei pannelli di legno che erano caricati su un camion sono scivolati e lo hanno travolto in pieno, schiacciandolo sotto un peso che è stato stimato intorno ai tre quintali.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 a bordo dell’auto medica e di un’ambulanza, ma al loro arrivo non c’era già più nulla da fare. Il peso del materiale ha provocato la morte dell’operaio probabilmente sul colpo.

Poco dopo sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Tirano, il pm di turno della Procura di Sondrio e i tecnici della ATS per effettuare tutti i rilievi del caso. Sul caso è stata aperta un’indagine che punterà a capire se in cantiere fossero presenti tutte le normative per la sicurezza.

Stando a quanto emerso, pare che l’incidente sia dovuto al cedimento improvviso delle fasce che trattenevano il carico sul rimorchio, facendo scivolare quest’ultimo in maniera improvvisa. L’area dei lavori è stata sottoposta a sequestro da parte della Procura.