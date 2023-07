La rabbia del fratello di Melania Rea, dopo le parole di Salvatore Parolisi

Nella puntata di ieri sera di Chi L’ha Visto è andata in onda un’intervista fatta a Salvatore Parolisi, intercettato dai giornalisti mentre usciva dal carcere di Pavia in cui è rinchiuso, per uno dei permessi premio ottenuti. Immediatamente dopo sono arrivate le risposte di Michele Rea, fratello di Melania, la donna uccisa nel 2011, secondo i giudici proprio dall’ex caporale maggiore dell’Esercito Italiano.

Un caso, quello del delitto di Melania Rea, che nel 2011 attirò su di sé un’attenzione mediatica non indifferente.

Ai tempi, dopo tre gradi di giudizio, venne ritenuto come unico responsabile del delitto Salvatore Parolisi, l’allora marito della Rea, il quale non aveva un alibi per le ore in cui era avvenuto l’omicidio stesso.

Dei 20 anni di reclusione da scontare, oggi ne ha fatti 12 ed ha avuto per la prima volta dei permessi premio per poter uscire dal carcere di Pavia in cui è rinchiuso.

All’uscita dall’istituto penitenziario, i giornalisti di Chi l’ha visto hanno intercettato l’uomo e gli hanno posto alcune domande. Su Melania Rea ovviamente, ma anche sul suo futuro e su ciò che pensa di tutto il discorso in generale.

Credit: Rai 3 – Chi L’ha Visto

Lui fondamentalmente ha ribadito quanto sostenuto in tutto questo periodo, fin dall’inizio. E cioè la sua innocenza.

“Come ho sempre detto anche al giudice, da uomo, da militare e da padre soprattutto, se io ho fatto tutto questo mi devono dare l’ergastolo e buttare via la chiave. Però me lo devono provare“.

Su Melania ha invece detto che lui la amava, era bellissima, mentre Ludovica era solo una scappatella. Una bravissima ragazza, ma che lui ha sempre riempito di bugie, perché non voleva affatto chiudere il suo matrimonio.

La risposta di Michele Rea alle parole di Salvatore Parolisi

Subito dopo la messa in onda dell’intervista di Salvatore Parolisi, la conduttrice del programma ha raggiunto telefonicamente Michele Rea, il fratello di Melania.

Parole durissime quelle del fratello di Melania, il quale ha dichiarato di vergognarsi di essere uomo, se a sentirsi uomo è Parolisi dopo ciò che ha detto.