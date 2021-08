Si fa ancora molta fatica a riprendersi dal brutale femminicidio di Vanessa Zappalà. La 26enne è stata uccisa a colpi di pistola dal suo ex, Antonino Sciuto, che non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione. Oltre alla tristezza, c’è anche molta rabbia, soprattutto da parte del padre e delle amiche della ragazza.

26 anni ed una vita piena davanti a se. Tutto spezzato dalla gelosia e dalla follia di un uomo che non era riuscito a superare la fine di una relazione. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, Vanessa stava facendo una passeggiata sul lungo mare di Acitrezza con le sue amiche.

Dal nulla è sbucato il suo ex, Antonino Sciuto, che ha chiesto alla ragazza un ennesimo confronto. Al rifiuto della ragazza, che stava anche tentando di fuggire, lui l’ha rincorsa, tirata per i capelli e poi ha esploso 7 colpi di pistola. Un proiettile l’ha colpita in piena testa uccidendola sul colpo.

Sono questi i tremendi dettagli raccontati da quelle amiche di Vanessa che erano lì con lei.

Rabbia per la morte di Vanessa Zappalà

Dopo aver ucciso Vanessa Zappalà, Antonino Sciuto si è dato alla fuga per alcune ore. È andato a rifugiarsi in un casolare di campagna, dove si è poi tolto la vota impiccandosi.

Oltre all’infinita tristezza, c’è anche molta rabbia per quanto accaduto. L’uomo aveva già dimostrato un comportamento ed un desiderio di vendetta verso la sua ex. Comportamenti che avevano spinto la stessa Vanessa a denunciarlo per stalking. La denuncia, però, aveva portato ad un semplice allontanamento, niente di più.

Proprio per questo motivo, il papà e le amiche di Vanessa sono tremendamente arrabbiati. Hanno definito la morte della loro figlia ed amica come una sconfitta per lo Stato italiano, che avrebbe potuto e dovuto fare di più per fermare quell’uomo.

Ieri mattina, nel frattempo, si sono svolti i funerali di Antonino. Alla cerimonia funebre erano presenti alcuni parenti e amici. Quelli di Vanessa, invece, dovrebbero svolgersi nel pomeriggio di domani, venerdì 27 agosto. Nei giorni passati, sia ad Acitrezza che a Trecastagni, la comunità è scesa in strada per delle fiaccolate commemorative per Vanessa.