Tragedia nel comune di Scalea, Claudia Grisolia è morta a soli 30 anni dopo 3 giorni di agonia ricoverata in ospedale.

La giovane era uscita fuori al balcone della sua abitazione. Aveva detto alla sua mamma che si sarebbe rilassata ascoltando un po’ di musica e le aveva detto di chiamarla non appena il pranzo fosse pronto.

Non è ancora stata resa nota la dinamica dei fatti. Claudia Grisolia è precipitata dal balcone la scorsa domenica.

L’intervento dei soccorritori è stato immediato. I paramedici l’hanno trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Annunziata.

Dopo tre giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva e dopo che i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, la trentenne ha smesso di combattere.

Il suo cuore ha cessato di battere e il team ospedaliero non ha potuto far altro se non constatare il suo decesso.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Scalea, che conosceva ed amava quella dolce ragazza di 30 anni. Sul web sono apparsi tantissimi messaggi di addio e tantissime foto di Claudia.

Le persone hanno voluto mostrare supporto e vicinanza alla famiglia, devastata dalla tragedia e hanno voluto salutarla per l’ultima volta.

Non ci sono parole, solo dispiacere e smarrimento. RIP Claudia Grisolia mancherai a tutti i fortunati che ti hanno conosciuta. Onestà, umiltà, volontà, serietà, simpatia.. TU! Buon viaggio.

Il gruppo Per Scalea si unisce al dolore di quanti piangono la scomparsa della giovane Claudia Grisolia. Ai parenti, agli amici ed a quanti soffrono per questa perdita tragica ed improvvisa la nostra più sincera vicinanza nel dolore.

Anche l’Amministrazione comunale di Scalea ha voluto esprimere il proprio cordoglio per mostrare vicinanza ai suoi familiari: