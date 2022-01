Avrebbe compiuto oggi 30 anni, Mattia Pantuso è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale tra Cosenza e Salerno. È morto in ospedale

Un’altra vittima delle strade italiane. Mattia Pantuso si è spento a 29 anni, il giorno prima del suo trentesimo compleanno. La tragedia si è verificata ieri, 19 gennaio tra Cosenza e Salerno.

Il giovane si trovava a bordo della sua moto di grossa cilindrata, quando si è scontrato frontalmente con una vettura guidata da una donna. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, che al momento è al vaglio degli inquirenti.

Subito dopo il dramma, sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118. Viste le gravi condizioni di Mattia Pantuso, è stato immediato il suo trasporto in ospedale. Purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita e il 29enne è morto poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria.

L’altra conducente coinvolta nell’incidente, secondo le prime notizie riportate, non è in gravi condizioni. Ha riportato soltanto qualche lesione.

Mattia studiava all’Università di Salerno ed era originario di Civita, un comune in provincia di Cosenza. Due comunità in lutto, straziate dalla notizia della morte di un giovane di 29 anni, che si è spento alla vigilia del suo 30esimo compleanno.

Mattia Pantuso: i messaggi d’addio

Numerosi i messaggi di addio apparsi sul web, accompagnati dalle foto di Pantuso. Amici che hanno voluto ricordarlo per l’ultima volta e mostrare supporto e vicinanza alla sua famiglia, straziata da un dolore inaspettato.

Ti ricorderò sempre così, nelle giornate noiose ma felici al rialzo. Grazie per tutte le belle parole che mi hai scritto. Prima o poi ci rincontreremo.

Anche il Primo Cittadino di Civita ha voluto commentare quanto accaduto e ricordate quel ragazzo che tutti amavano e apprezzavano. Ecco le sue parole apparse sul web: