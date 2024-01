Giulia Lavatura dalla prima mattina di lunedì 8 gennaio, si trova ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo la caduta dal nono piano, ha riportato solo una lieve frattura alla colonna vertebrale, che dopo un breve intervento e le cure del caso, sembra essere ormai guarita.

Gli agenti che stanno indagando sul caso, hanno quindi deciso di fare gli ulteriori accertamenti. Infatti la stessa mamma 41enne durante l’interrogatorio con il pm, ha spiegato la preoccupazione sua e del marito dal 22 dicembre.

L’uomo che al momento è ricoverato nella struttura del centro igiene mentale, dove in passato hanno curato la moglie, sta cercando di capire come la sua vita si è sgretolata. La sua bambina non c’è più e per causa di sua madre.

Giulia nel frattempo ha iniziato a chiedere di lui, questo è ciò che riporta il quotidiano locale Il Resto del Carlino. Non si sa ovviamente se lei è a conoscenza di dove lo tengono ricoverato.

Sempre durante l’interrogatorio, la 41enne ha spiegato che dal 22 dicembre era molto preoccupata per i lavori del super bonus. Però non dell’appartamento che si trova in via Dradi, ma bensì di una casa che ha in comproprietà con il marito a Bagnocavallo.

Il motivo dietro lo stress di Giulia Lavatura

Da ciò che afferma il legale della donna, Massimo Ricci Maccarini questo problema sarebbe stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I lavori da fare in quella casa sono per un valore di circa 600 mila euro. Una spesa che lei ed il marito non potevano proprio affrontare e che sarebbe arrivata anche alla figlia. Per questo la decisione di farla finita.

La mattina dell’8 gennaio ha preso in braccio sua figlia Wendy, il cane Jessy lo ha tenuto stretto nella mano sinistra. Dopo aver usato un’impalcatura esterna, visti i ponteggi che coprono tutto il palazzo, si è lanciata nel vuoto, nonostante le urla della piccola sentite da una vicina.

Giulia ha detto di aver capito subito che la bimba ed il cane avevano perso la vita. Lei invece dopo aver perso i sensi, è rinvenuta dopo l’impatto con il suolo. Ora si dice dispiaciuta, poiché anche lei voleva perdere la vita.