Gino, il papà di Giulia Cecchettin, nella serata di domenica 3 marzo ha scelto di andare come ospite al programma di Fabio Fazio Che tempo che Fa, per presentare il suo libro. Ha scelto di scriverlo per elaborare il lutto della perdita di sua figlia e per aiutare chi ne ha più bisogno.

CREDIT: CHE TEMPO CHE FA

In occasione di questa intervista, l’uomo ha voluto ricordare la 22enne, che ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato, che non riusciva proprio ad accettare la fine della loro relazione, ma ha fatto anche nuove rivelazioni su come stanno affrontando questa perdita.

Giulia Cecchettin è deceduta nella sera dello scorso 11 novembre. Era uscita con Filippo Turetta per andare a comprare il vestito per la sua laurea, ma a questo momento così importante della sua vita, non è mai arrivata. Questo perché quella stessa era, forse dopo aver rifiutato di tornare insieme al suo ex ragazzo, lui ha messo fine alla sua vita.

CREDIT: CHE TEMPO CHE FA

Da quella sera e per 7 lunghi giorni tutti hanno sperato di poterli ritrovare sani e salvi. Tuttavia, è nella tarda mattina di sabato 18 novembre, che i volontari hanno ritrovato il corpo senza vita della 22enne, nascosto in una piccola fessura, nella zona boschiva, che si trova vicino al lago di Barcis. Quella stessa sera, Filippo Turetta invece è stato arrestato mentre si trovava sull’autostrada vicino la città di Lypsia. Era fermo sulla corsia di emergenza, dopo che è rimasto senza benzina.

Le dichiarazioni del papà di Giulia Cecchettin su Filippo Turetta e sui suoi genitori

Gino Cecchettin in questi mesi ha cercato di fare il possibile per onorare la memoria di sua figlia. Infatti ha scelto anche di scrivere un libro, intitolato: “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”. Ha scelto di presentarlo proprio nel programma di Fabio Fazio.

In occasione di questa intervista l’uomo ha voluto parlare di come sta elaborando il lutto, ma anche di come sta cercando di andare avanti insieme ai suoi due figli. Inoltre, ha parlato anche di perché non ha mai parlato di Turetta e di quali sono ora i rapporti con i suoi genitori. L’uomo ha detto: