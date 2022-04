Kira è una bambina ucraina che attualmente si trova in un ospedale controllato dai soldati russi. È riuscita a contattare il nonno

La bambina nella foto si chiama Kira ed ha soltanto 12 anni. Suo nonno, un uomo di nome Alexander Obedinsky ha lanciato un appello disperato: “La rivoglio qui, fra le mie braccia, vi prego dovete aiutarmi”.

Si è rivolto alle associazioni umanitarie, ai politici, al procuratore generale e ad ogni società sportiva. Ha spiegato che la sua nipotina si trova in un ospedale di Donetsk, controllato dai soldati russi.

La piccola è la figlia di Eugene Obedinsky, figlio di Alexander e conosciuto in Russia per essere un campione pluripremiato della nazionale ucraina di pallanuoto. Purtroppo è stato ucciso dalle truppe nemiche.

Ho sentito mio figlio per l’ultima volta lo scorso 11 marzo, poi non ho saputo più niente. L’altro giorno mia nipote mi ha detto che vorrebbero portarla in Russia.

La piccola Kira è terrorizzata

La povera Kira non riesce a spiegare cosa sia successo al suo papà nelle videochiamate con suo nonno, piange in modo interrotto e i russi le lasciavano tenere il telefono solo per poco tempo.

Ciò che è riuscita a dire, era che si trovava in casa con suo papà e la sua matrigna. L’uomo non è riuscito a fuggire, mentre loro due si sono rifugiate nel palazzo fino alla fine delle esplosioni. È stato allora che ha visto il corpo del suo papà ormai senza vita.

Cosa sia accaduto in seguito alla compagna del padre non è chiaro, il racconto di Kira è molto confuso. La bimba è stata colpita da una mina all’orecchio ed ha riportato diverse lacerazioni, fortunatamente non gravi.

“Per favore, nonno, ti prego, Non farmi portare in Russia”.

Il nonno è disperato e sta lanciando appelli a chiunque, affinché trovi qualcuno che possa aiutarlo a riprendere la sua bambina e riportarla tra le tue braccia, prima che sia troppo tardi. Appello che in poco tempo si è diffuso sul web.