Nella serata di ieri, mercoledì 13 marzo, è andata in onda una nuova puntata del programma Chi l’ha Visto? ed ovviamente hanno parlato ancora una volta della vicenda di Antonella Di Massa. La donna di 51 anni, che risultava essere scomparsa dalla giornata del 17 febbraio ed è stata ritrovata senza vita 10 giorni dopo.

La stessa Procura di Napoli ha scelto di aprire un fascicolo d’indagine per risolvere il caso, per il reato di istigazione a togliersi la vita. Tuttavia, il medico legale che ha eseguito l’autopsia è ancora in attesa di ulteriori accertamenti per dare una risposta completa su cosa le è successo e la causa del decesso.

Antonella era scomparsa dallo scorso 17 febbraio. La mattina era uscita con sua madre per fare la spesa e poi è tornata a casa. Una volta sistemato ciò che aveva acquistato, è uscita di nuovo, senza dire dove doveva andava. Le figlie con il passare delle ore e senza mai una risposta alle loro chiamate, hanno iniziato ad allarmarsi. Purtroppo da quel momento di lei si sono perse tutte le tracce per 10 lunghi giorni.

Fino a quando gli inviati del programma Chi l’ha Visto?, non l’hanno ritrovata senza vita sotto un albero di arance, in un terreno incolto. Vicino aveva un flacone di liquido antigelo per le auto e sulla testa un sacco nero. Hanno anche trovato intorno al collo un tubicino di plastica, ma non c’erano segni da che potessero far pensare ad uno strangolamento.

La nuova scoperta dell’inviato su Antonella Di Massa

Antonella Di Massa dopo esser rientrata a casa dalla spesa, è uscita di nuovo dopo circa un’oretta. Da quello che avrebbe scoperto appunto l’inviato di Chi l’ha Visto?, pochi minuti dopo essere uscita la donna si è recata in un negozio molto conosciuto dalla famiglia, proprio per comprare quel liquido antigelo.

La persona che glielo ha venduto, ha detto di averla vista tranquilla. Le ha dato ciò che aveva chiesto Antonella, ma ha detto di averla vista come sempre. In lei non aveva notato nessun tipo di problema.

Il marito stesso, in una nuova intervista alla trasmissione, ha chiesto a tutti quelli che sanno qualcosa di farsi avanti. Per lui è appunto impossibile che la donna sia rimasta da sola in quei 10 giorni, in cui risultava essere scomparsa.